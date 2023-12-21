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الخميس، 21-12-2023 04:57 م

رئيس المجلس القضائي يستقبل وفدا قضائيا إماراتيا

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو في محكمة التمييز، اليوم الخميس، رئيس محكمة التمييز في دبي القاضي عبد القادر موسى محمد، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس جهاز التفتيش القضائي المستشار محمد السبوسي، ورئيس محكمة التنفيذ القاضي خالد المنصوري، وعددا من القضاة والمستشارين من السلطة القضائية في دبي.

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وبين الغزو خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون التي تربط الأردن والإمارات والممتدة لعقود، مؤكدا أهمية مد جسور التعاون القضائي والقانوني.


وجرى خلال اللقاء، استعراض ملامح النظام القضائي الأردني وما حققه في الأعوام الأخيرة من إنجازات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون.


وأشاد موسى بالتجربة الأردنية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والمعارف القضائية والقانونية.


وتضمنت الزيارة لقاء جرى خلاله تقديم عرض عن المكتب الفني لدى محكمة التمييز، وموجز عن إجراءات العمل لدى دائرة التنفيذ وإدارة التنفيذ القضائي.

 




 

 


 

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