رئيس المحكمة الدستورية يزور التل في منزله

الوكيل الإخباري - قام رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين اليوم الاثنين، بزيارة إلى منزل رئيس المحكمة السابق هشام التل عبر خلالها باسمه واسم اعضاء المحكمة الدستورية عن بالغ التقدير للجهود الكبيرة التي قدمها التل خلال فترة رئاسته للمحكمة ضمن مسيرته القانونية والقضائية.

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واعرب التل عن تمنياته بالتوفيق لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها في تحقيق الأهداف التي تصبو اليها وفي مقدمتها الفصل بين السلطات ضمن الأطر التي حددها الدستور وقانون المحكمة.



وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت أمس الأحد بتعيين محادين رئيسا للمحكمة الدستورية وقبول استقالة التل.