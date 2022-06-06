رئيس الوزراء : غياب أفق حل القضية الفلسطينية سيؤثر سلبا على الأمن والاستقرار

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين وفدا من معهد الولايات المتحدة للسلام الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.



واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل موقف الأردن من تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية التي يشكل حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اساسا لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد رئيس الوزراء أن غياب الأفق للحل السياسي للقضية الفلسطينية سيكون له تداعيات وتأثيرات سلبية على امن واستقرار المنطقة.



كما عرض الخصاونة تداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن والضغط الذي تشكله على العديد من القطاعات والخدمات في ظل محدودية دعم المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.



ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الأردن في مجال محاربة الإرهاب وجميع أشكال التهريب التي تشكل خطرا على المجتمع الأردني.



وضم وفد المعهد هشام يوسف ولوسي كورتزر وروبرت بارون.

اضافة اعلان