رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، التقرير السنوي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن العام 2022.

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واستمع رئيس الوزراء لدى تسلمه التقرير من رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، وبحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وعدد من أعضاء اللجنة إلى إيجاز حول النشاطات التي تقوم بها اللجنة لضمان ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وعقد ورش عمل متخصصة حول التوعية والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وسبل تطبيقه على الصعيد الوطني اضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا المجال.



وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ساهمت في إدخال تعديلات على بعض التشريعات وإدخال مادة لتدريسها في كليات القانون في الجامعات الأردنية.



وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة في التوعية بنشر القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مؤكدا انه سيوعز للوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إلى التعاون مع اللجنة لتمكينها من اداء دورها وواجباتها على اكمل وجه.



وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى نشر القانون الدولي الإنساني والآليات التي تساعد في تطبيقه على الصعيد الوطني.