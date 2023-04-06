الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية الخميس

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

الخارجية تدعو ذوي مواطنة لمراجعتها لأمر مهم

الأمن العراقي يحبط عملية تهريب نحو نصف مليون لتر من المشتقات النفطية

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

البرهان: السودان يمضي قدما نحو تأسيس عهد جديد

التربية تنشر رابط التقدم لقرعة الحج - رابط

الخميس، 06-04-2023 03:52 م

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

1680785602773


الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس، التقرير السنوي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن العام 2022.

اضافة اعلان


واستمع رئيس الوزراء لدى تسلمه التقرير من رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، وبحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وعدد من أعضاء اللجنة إلى إيجاز حول النشاطات التي تقوم بها اللجنة لضمان ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وعقد ورش عمل متخصصة حول التوعية والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وسبل تطبيقه على الصعيد الوطني اضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا المجال.


وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ساهمت في إدخال تعديلات على بعض التشريعات وإدخال مادة لتدريسها في كليات القانون في الجامعات الأردنية.


وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة في التوعية بنشر القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مؤكدا انه سيوعز للوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إلى التعاون مع اللجنة لتمكينها من اداء دورها وواجباتها على اكمل وجه.


وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى نشر القانون الدولي الإنساني والآليات التي تساعد في تطبيقه على الصعيد الوطني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-06 at 4.54.49 PM

تكريم الفائزين المشاركين في مسابقة دقّق وصحّح

1120222916642124433650

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

1680787213761

الخارجية تدعو ذوي مواطنة لمراجعتها لأمر مهم

456012_1_1653490513

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

WhatsApp Image 2023-04-06 at 3.51.02 PM

وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل خليل الجرمي

1680780743416

صدور تعليمات تحديد المهن والحرف المحصورة بالأردنيين

أخبار متعلقة
640d9da19c4d1

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

11202121105727175606858

وزارة الصحة تطلق استراتيجيتها للأعوام 2023-2025

52022192074412560916

كريشان: الحكومة تدعم تقسيط ديون البلديات على المواطنين

Fq7XOYWXoAIWqGO

رئيس الوزراء يفتتح مشروعا بالمجمع الصناعي في العقبة

Fq7FmK2X0AE8iHi

الخصاونة: لا تهاون بالقضايا المرتبطة بالسلامة العامة

image (2)

الخصاونة يعلن عن قرار لتصويب أوضاع الأراضي المستغلة بالزراعة في الجفر