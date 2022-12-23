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الجمعة، 23-12-2022 04:53 م

رئيس الوزراء يزور مصابي الأمن العام - صور

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الوكيل الإخباري - عاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يرافقه وزير الداخلية مازن الفراية ومدير عام الخدمات الطبيَّة الملكيَّة العميد الطَّبيب يوسف زريقات في مدينة الحسين الطبية اليوم الجمعة، المصابين من مرتبات الأمن العام، الذين أصيبوا خلال تأديتهم الواجب الرسمي في منطقة الحسينيَّة بمحافظة معان الأسبوع الماضي.

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واطمأنَّ رئيس الوزراء على الأوضاع الصحية للمصابين متمنّياً لهم الشفاء العاجل، ومعرباً لهم عن أحرِّ التعازي بزملائهم الأبرار الذين ارتقوا شهداء أثناء تأديتهم الواجب الرسمي وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته وسكنهم فسيح جنانه مع الشهداء والأنبياء والصِّدِّيقين والصالحين.

 



 




 

 


 

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