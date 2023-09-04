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الإثنين، 04-09-2023 01:04 م

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة والوفد المرافق له.

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وأكد الخصاونة خلال اللقاء عمق علاقات الأخوة والتعاون الوثيق والمستمر التي تجمع الأردن والمملكة المغربية الشقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمَّد السادس، وتستند إلى الروابط التاريخية الأخويَّة التي تجمع الأُسرتين المالكتين، والبلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار الخصاونة إلى أهمية إدامة التواصل بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الحكومية والتشريعيَّة؛ لما له من دور في تعزيز التعاون القائم وترسيخ أواصر الأخوَّة والمحبَّة.


ولفت في هذا الصدد إلى وجود تطابق في المواقف السياسية ووجهات النَّظر بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يجمع البلدان على ضرورة إيجاد الحل العادل والشامل لها، في إطار حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار الخصاونة في هذا السِّياق إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها الإسلامية والمسيحية، والتي ينهض جلالة الملك عبدالله الثَّاني بواجب ومسؤولية وشرف الدِّفاع عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة، والتي تتكامل مع الجهود التي يقوم بها جلالة الملك محمَّد السَّادس في إطار رئاسته للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.


وأعرب الخصاونة عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة الأردنية - المغربية المشتركة قريباً، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتطوير آلياته في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشقيقين.


 




 

 


 

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