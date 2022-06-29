رئيس الوزراء يشيد بالاستجابة الفورية لحادثة العقبة

الوكيل الاخباري - أشاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالجهود الحثيثة التي بذلتها جميع مؤسَّسات الدَّولة، من كوادر الدّفاع المدني، والخدمات الطبيَّة الملكيَّة، وكوادر وزارة الصحَّة والقطاع الخاص، وجميع الجهات التي ساندت جهودها للتأكُّد من سلامة الهواء والمياه والصَّوامع وغيرها.



وأكد الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الأربعاء، أن جميع الجهود التي بُذلت جاءت بمتابعة حثيثة وإشراف مباشر وتوجيه مستمرّ من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد.



وبين أن الاستجابة الفوريَّة والجهود الكبيرة التي بُذلت والتَّنسيق المباشر والتَّناغم بين جميع الأجهزة المختصَّة ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في العقبة خلال أقلِّ من عشر ساعات بعد وقوع الحادثة.

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