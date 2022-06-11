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السبت، 11-06-2022 05:06 م

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع ان يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الاسبوع القادم بلاغاً يحدد فيه ايام عطلة عيد الاضحى في المملكة . 

ورجح المصدر ان تمتد عطلة العيد في الاردن من يوم الجمعة 8 تموز حتى مساء الثلاثاء ، وفقاً لما تجري عليه العادة في بلاغات رئاسة الوزراء حول عطلة عيد الاضحى .

وجاءت تصريحات المصدر وفقاً لما اعلنه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون حسب الحسابات الفلكية، يوم السبت 9 تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 تموز.

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