توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع ان يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الاسبوع القادم بلاغاً يحدد فيه ايام عطلة عيد الاضحى في المملكة .



ورجح المصدر ان تمتد عطلة العيد في الاردن من يوم الجمعة 8 تموز حتى مساء الثلاثاء ، وفقاً لما تجري عليه العادة في بلاغات رئاسة الوزراء حول عطلة عيد الاضحى .



وجاءت تصريحات المصدر وفقاً لما اعلنه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 سيكون حسب الحسابات الفلكية، يوم السبت 9 تموز المقبل، وستكون وقفة العيد الجمعة 8 تموز.

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