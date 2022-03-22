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الثلاثاء، 22-03-2022 01:08 م

رئيس الوزراء يصوت في الانتخابات – صور

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الوكيل الإخباري - ادلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بصوته اليوم الثلاثاء في  انتخابات مجلس امانة عمان الكبرى ومجلس المحافظة.

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ووصل الخصاونة الى مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين، و التابعة لمنطقة زهران ضمن الدائرة الثامنة لمجلس محافظة العاصمة للإدلاء بصوته وفقاً لجداول الناخبين التي يتبع لها الرئيس .


وقال الخصاونة للصحفيين عقب ادلائه بصوته أن المشاركة بالانتخابات مسؤولية ، وهي مسؤولية التغيير ، و "ادعو جميع الأردنيين للمشاركة في الانتخابات" للمساهمة في عملية التنمية .


واضاف ان الانتخابات اليوم هي أول تجربة ديموقراطية بعد إقرار منظومة تحديث الحياة السياسية بتوصيات من اللجنة الملكية .

 





 




 

 


 

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