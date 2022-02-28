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الإثنين، 28-02-2022 10:22 ص

الخصاونة يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.

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وغرّد الخصاونة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "في ذكرى الإسراء والمعراج الشَّريفين، تتجلَّى معاني الهدى والإيمان، وعظَمَة الرِّسالة المحمديَّة".

 

وأضاف": "أعادها الله على مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، ووليِّ عهده الأمين، وأردنِّنا الغالي، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بالخير والعزَّة والبركة".

 


 




 

 


 

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