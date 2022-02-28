الخصاونة يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.

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وغرّد الخصاونة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "في ذكرى الإسراء والمعراج الشَّريفين، تتجلَّى معاني الهدى والإيمان، وعظَمَة الرِّسالة المحمديَّة".

وأضاف": "أعادها الله على مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، ووليِّ عهده الأمين، وأردنِّنا الغالي، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بالخير والعزَّة والبركة".

في ذكرى الإسراء والمعراج الشَّريفين، تتجلَّى معاني الهدى والإيمان، وعظَمَة الرِّسالة المحمديَّة.

أعادها الله على مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، ووليِّ عهده الأمين، وأردنِّنا الغالي، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بالخير والعزَّة والبركة. — Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) February 28, 2022



