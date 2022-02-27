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الأحد، 27-02-2022 07:39 م

مجلس الوزراء يُعدّل التنظيم الإداري لمستقلة الانتخاب

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الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2022 م.

ويأتي النظام المعدِّل استجابة للتعديلات الدستوريَّة الجديدة، التي أناطت مهمَّة النَّظر في تأسيس الأحزاب السياسيَّة ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلَّة للانتخاب.

وسيتم بموجب التعديلات استحداث وحدات تنظيميَّة جديدة في الهيئة، بما يمكِّنها من القيام بالمهام المنوطة بها، وأداء الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها.

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