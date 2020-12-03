الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يوضح حول عودة فتح القطاعات وحظر التجول

الحكومة : مساعدات وقروض للعاملين في القطاع السياحي

الحكومة تعلن عن دعم مالي لاسر اردنية بملايين الدنانير

السعودية: 11 وفاة و230 إصابة جديدة بكورونا

الملك: جرى التواصل مع دول تعمل على إنتاج اللقاحات لتأمينها للاردنيين في أقرب وقت

الجزائر قادرة على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

تضخم مطلوب

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بمشاجرة الصريح

الخميس، 03-12-2020 04:21 م

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

1220201144334257499853


الوكيل الاخباري - يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء، للإعلان عن تفاصيل إجراءات وبرامج حكومية تهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد، ودعم أجور العمال المتأثرين من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز استدامة المنشآت المتضررة من الوباء.
اضافة اعلان

كما يتحدث في المؤتمر وزراء الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والسياحة والآثار نايف الفايز، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن القطامين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202025215034648190259

الحكومة : مساعدات وقروض للعاملين في القطاع السياحي

10202022192840518079978

الحكومة: برنامج جديد لحماية 170 ألف عامل

11202025202252971079903

الحكومة تعلن عن دعم مالي لاسر اردنية بملايين الدنانير

1120201181244993832470

الخصاونة: إجراءات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك: جرى التواصل مع دول تعمل على إنتاج اللقاحات لتأمينها للاردنيين في أقرب وقت

1220202183112373440379

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

أخبار متعلقة
11202012191220760982097

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 21

11202010141115582093230

متى ينتهي الحظر الشامل بالاردن ؟

الصفدي

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الاذربيجاني

11202011165158231735122

انتشار وحدات من القوات المسلحة في شوارع المملكة

112020821513686177615

الخصاونة : نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين

112020414326943149200

رئيس الوزراء : استقالة وزير الداخلية