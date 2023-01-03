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الثلاثاء، 03-01-2023 11:28 ص

رئيس بلدية معان يوعز بجولات ميدانية مستمرة

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الوكيل الاخباري - أوعز رئيس بلدية معان الدكتور ياسين الصلاح لكوادر مديرية التخطيط والتنظيم وقسم المشاريع والدائرة الصحية ومديرية الخدمات المساندة في بلدية معان الكبرى بعمل جولات ميدانية مكثفة لتفقد مجاري السيول والأودية ومناهل تصريف مياه الأمطار والبؤر الساخنة لتجمع مياه الأمطار.

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وقالت البلدية في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" أن الجولات تشمل زيارة لغرفة طوارئ الشتاء الرئيسية في مبنى محافظة معان وغرفة طوارئ مجلس الخدمات المشتركة لتلقي الملاحظات وتوريدها حسب الأصول المتبعة.


ودعت المواطنين باخذ الحيطة وتوخي الحذر من ارتفاع منسوب مياه الأمطار داخل مجاري السيول والأودية والابتعاد عنها والحذر من الضباب الكثيف الذي تشهده المدينة حاليا.

 

 

 

 




 

 


 

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