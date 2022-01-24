رئيس جامعة مؤتة يلتقي ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لمشروع تطوعي

الوكيل الاخباري - التقى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الاثنين، وفدا يمثل الاتحاد الأوروبي لمشروع "JobJo" والذي يزور مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة.



وتأتي الزيارة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المكتب لطلبة الجامعة في مجال التدريب لإكسابهم مهارات مهنية لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى الاطلاع على مركز الاتصالات، والذي من خلاله تتم مساعدة الطلبة المستجدين ومن هم على مقاعد الدراسة في عمليات التسجيل والاستفسارات الأكاديمية.

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