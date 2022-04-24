الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 01:28 م

رئيس مجلس الأعيان يُهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم العربي، بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي يصادف اليوم الأحد.

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وقال الفايز: ندعو المولى عز وجل أن يديم أعيادنا، وأن تعود علينا والأردن ينعم بالخير والاستقرار، وجلالة الملك عبدالله الثاني وشعبنا الوفي بخير وصحة وعافية، متجاوزين جميع التحديات ليستمر الوطن يسير بخطى واثقة نحو غد أفضل مشرق ومزدهر.


وأضاف، سنبقى في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أسرة واحدة، يجمعنا المصير الواحد والهدف الواحد، نرخص الدم الغالي من أجل الحفاظ على مملكتنا لتبقى منارة مضيئة، ووطن العز والحرية والكرامة، وكل عام وجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بألف خير.

 




 

 


 

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