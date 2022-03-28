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الإثنين، 28-03-2022 02:25 م

السفير آل ثاني: توجيهات لرفع حجم الاستثمار القطري في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال السفير القطري لدى المملكة سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن هناك توجيهات من سمو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برفع حجم الاستثمارات القطرية في المملكة.

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وأشار السفير آل ثاني خلال استضافته من قبل لجنة الأخوة الأردنية – القطرية في مجلس الأعيان برئاسة العين مدالله الطراونة، اليوم الإثنين، إلى اجتماع عقد مؤخرا بين وزيري الاستثمار المهندس خيري عمرو والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع مسؤولي جهاز قطر للاستثمار، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية خاصة للأردن، سيما وأن لدى البلدين الشقيقين اتفاقا وتوافقا تاما حيال مختلق القضايا الرئيسية وذات الاهتمام المشترك، وبشكل خاص موقف البلدين الداعم للحقوق الفلسطينية.


وأضاف، ان السفارة تسعى بكل السبل إلى تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين، وتوطيد سبل العمل وتكثيفه من أجل تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية الموقعة، مثمنًا دعم الأردن "اللامحدود" ووضع كافة إمكانيته تحت تصرف قطر في تنظيم كأس العالم.


بدوره قال العين الطراونة إن العلاقات الثنائية، التي تجمع عمّان بالدوحة، هي علاقات متميزة أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرا إلى إن الدول لا تُقاس بحجمها وإنما بتأثيرها، وأن دولة قطر دولة مؤثرة في الإقليم، وهي دولة محبة للسلام العالمي، وهو ما تتوافق فيهما مع الأردن.


وأعرب الطراونة عن أمله في أن يكون لهذا الاجتماع اثر ايجابي على تطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، مثمنًا مواقف قطر تجاه المملكة ودعمها المستمر لها.


بدورهم تحدث الأعيان الحضور عن أهمية البناء على العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، من خلال رفع مستوى التعاون ليشمل القطاعات المتنوعة، وعلى رأسها الاقتصادية، داعين إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها المملكة عبر إقامة مشاريع تنموية كبرى من شأنها أن توفر فرص عمل للأردنيين.

 




 

 


 

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