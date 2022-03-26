نحو 65 ألف عامل بنغالي يعملون في الأردن

الوكيل الاخباري - قالت سفيرة بنغلاديش في عمان ناهدة سبحان، ان الاردن من اوائل الدول التي اعترفت باستقلال بنغلاديش عام 1971،ويرتبط البلدان بعلاقات اخوية متميزة على مختلف المستويات وتشهد نموا وتطورا مستمرا، وان جلالة الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية يحظون بمكانة خاصة لدى شعب بنغلاديش.

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وأضافت في حديث صحافي بمناسبة العيد الوطني لبلادها، أن نحو 65 ألف عامل بنغالي يعملون في الاردن يحظون بكل الرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أن قانون العمل الأردني وهو قانون عصري متميز يضمن ويحفظ حقوق العمال الاردنيين والاجانب، وهناك حرص وتواصل مستمر من وزارتي العمل والداخلية والجهات المعنية في الأردن على متابعة أوضاع العمال الأجانب والتعامل مع أي عراقيل أو مشاكل تواجههم.



وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، قالت السفيرة ان هناك امكانية وفرص متوافرة لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاقه والذي يبلغ حاليا 62.44 مليون دولار، لافتة إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الأردن، حيث تبلغ قيمة الصادرات الاردنية الى بنغلاديش 41.20 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة وارداته من بنغلاديش 21.24 مليون دولار، اضافة الى فرص لزيادة التعاون الاستثماري وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين،ولاسيما بظل وجود العديد من المواقع الدينية و الأثرية الرئيسية في الأردن .



وقالت إن ما يميز الاردن وبنغلاديش هو التعايش بين أتباع الديانات المختلفة حيث لا يوجد أي تمييز ضد أي شخص يتبع لأي دين اخر ويتمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات، لافتة الى دور الاردن بقيادة جلالة الملك في توضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي كدين للوسطية والاعتدال، حيث ان بلادها تتعاون مع الأردن وتدعم مساعيه بهذا الجانب.



واكدت استمرار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين وحرص بلادها على دعم الأردن سياسيا وفي المحافل الدولية، خاصة دعم الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.



واشادت سبحان بالدور الانساني الهام الذي تقوم به الدول باستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم ودعم البلدين لبعضهما في الأمم المتحدة بهذا الجانب والقضايا الاخرى ، معبرة عن تقديرها الكبير لزيارة جلالة الملكة رانيا إلى بنغلاديش في عام 2017 عندما التقت مع مواطني ميانمار غير المسجلين، الروهينجا الذين يعيشون في كوكس بازار في بنغلاديش.



واكدت دعم بنغلاديش لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، مشيرة إلى أن هذا الدعم منبثق عن المبادئ التوجيهية للسياسة المحددة التي وضعها والد الأمة مؤسس بنغلاديش بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، والذي دعا فيه الى استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.



يشار الى ان بنغلاديش هي واحدة من أكبر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي يسكنها المسلمون ،وهي ثالث أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، وأكثر من 90 بالمئة من سكانها من المسلمين.



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