رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عدداً من الوحدات ثاني أيام العيد

الوكيل الاخباري – شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، مرتبات كتيبة المشير حابس المجالي الحرس الملكي الآلية الرابعة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، فرحتهم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن نجي المناصير.



وفي ذات السياق زار اللواء الركن الحنيطي كتيبتي الأمير حسن الآلية الرابعة وكتيبة الإمام علي الآلية الثامنة، التابعتين للمنطقة العسكرية الشمالية وكان في استقباله قائد المنطقة بالإنابة العميد الركن طلال العدوان.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة من القادة المعنيين إلى شرح عن المهام والواجبات الموكولة لوحداتهم، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تقوم بها وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

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