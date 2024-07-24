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الأربعاء، 24-07-2024 03:16 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المستودعات الطبية الرئيسية

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الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة المستودعات الطبية الرئيسية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد المستودعات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المستودعات حول المهام والواجبات التي يقومون بها، وطرق تخزين وحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية تجهيز ورزم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات الميدانية والإنزالات الجوية والمحطات الجراحية دعمًا للأهل في فلسطين الشقيقة. كما تم تجهيز ورزم المعدات والأجهزة الطبية والأدوية والعدد الجراحية بوقت قياسي للمساعدة في الكوارث الطبيعية والحروب في الدول الشقيقة الصديقة.

جال اللواء الركن الحنيطي في أقسام ومرافق المستودعات، مشيدًا بالاحترافية العالية التي تبذلها مرتبات قيادة المستودعات الطبية وجهودهم المميزة في إدارة المخزون الاستراتيجي والآمن للدواء للمساهمة في الحفاظ على سلامة الجميع.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

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