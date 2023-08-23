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الأربعاء، 23-08-2023 02:29 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الأمريكي

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مطار ماركا العسكري اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار الضباط القوات المسلحة الأردنية، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك ومستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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