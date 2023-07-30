الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 30-07-2023 04:38 م

الحنيطي يفتتح دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، حفل افتتاح دورة القيادة والأركان 64 المشتركة 28 في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية وكان في استقباله آمر الكلية العميد الركن نجي المناصير، وبحضور رئيس جامعة مؤتة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.

ونقل اللواء الركن الحنيطي للمشاركين في الدورة، تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بالتحاقهم بهذا الصرح الأكاديمي المتميز وتمنياته لهم بالتوفيق وتقديره واعتزازه بمنتسبي قواتنا المسلحة الأردنية سياج الوطن ودرعه المتين، مؤكداً أن مشاركتهم في هذه الدورة ستكون ذات قيمة مضافة تنعكس إيجاباً في حياتهم العملية والعلمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والوصول للهدف المنشود من الدورة.

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