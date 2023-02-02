رئيس هيئة الأركان: ماضون بتحديث وتطوير منظومة التدريب

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التدريبية في القوات المسلحة، وصولاً إلى مستوى تكنولوجي وتقني عالٍ يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ومتطلبات العصر، لتحسين مستوى الكفاءة التدريبية لمختلف صنوف القوات المسلحة ومرتباتها ومعداتها وأسلحتها، وبما يتناسب مع الواجبات المناطة بها.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، وكان في استقباله مدير المدينة التدريبية العميد الركن رعد الحباشنة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازات عسكرية قدمها مدير المدينة التدريبية وآمر مدرسة الدروع الملكية وآمر مدرسة سلاح المدفعية الملكي حول الواجبات والمهام الموكلة إليها، والخطط المستقبلية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في مختلف النواحي العملياتية والتدريبية واللوجستية، لتسهيل مهمة مدارس القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المتواجدة في المدينة.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المدينة التدريبية، واطلع على مستوى الكفاءة التدريبية لمختلف صنوف القوات المسلحة، مبدياً إعجابه بالمعنويات العالية التي يتمتع بها المشاركون في الدورات من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، ومؤكداً أن القوات المسلحة تولي كل الرعاية والاهتمام لمرتباتها وتسعى دوماً لتوفير كافة سبل الراحة بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية واقتدار.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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