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الخميس، 19-01-2023 11:48 م

اختتام فعاليات دورة الإدارة الدفاعية في النطاق الأمني الأوسع

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الوكيل الاخباري - اختتمت في فندق القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، فعاليات دورة الإدارة الدفاعية في النطاق الأمني الأوسع، بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافة لمشاركين من دولة اليونان.

واشتملت الدورة، التي استمرت مدة أسبوعين، على مواضيع هدفت إلى رفع مستوى المشاركين في المواضيع الاستراتيجية، والسياسة الأمنية، والقانون الدولي الإنساني، وإدارة القدرات.

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