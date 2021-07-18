الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء أكثر من 67 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الإمارات: ندعم اتفاق تحالف أوبك+

السعودية تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتسيير أمور الحجاج العام الحالي

الأميرة دانا تلتقي السفير الألماني لدى الأردن

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

السماح لمنشآت سياحية بتمويل الفرق بين الأجر المستحق للعامل وبين مساهمة برنامج استدامة وبسقف أعلى 1000 دينار شهرياً

موانئ العقبة تعمل بكامل طاقتها بالعيد

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

9 وفيات و 675 إصابة بكورونا اليوم

الأحد، 18-07-2021 06:02 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

620211121316660686302



الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، رئيس أركان الدفاع البلجيكي، الأدميرال هوفمان ميشيل، والوفد المرافق.اضافة اعلان


وجرى للضيف استقبال عسكري رسمي، استعرض خلاله حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور الملحق الدفاعي البلجيكي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211784720197534510

إعطاء أكثر من 67 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

rrrrrrrr

الأميرة دانا تلتقي السفير الألماني لدى الأردن

7202118151415689494526

السماح لمنشآت سياحية بتمويل الفرق بين الأجر المستحق للعامل وبين مساهمة برنامج استدامة وبسقف أعلى 1000 دينار شهرياً

2

موانئ العقبة تعمل بكامل طاقتها بالعيد

الملك-2-1280x1157-2

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

7202115172658848018099

ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

أخبار متعلقة
w

رئيس الأركان يتابع مجريات التمرين التعبوي عرين الأسود

الحنيطي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً

w

الحنيطي يفتتح دورة الدفاع الوطني رقم 19