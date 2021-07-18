رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

الوكيل الاخباري -

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استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، رئيس أركان الدفاع البلجيكي، الأدميرال هوفمان ميشيل، والوفد المرافق.وجرى للضيف استقبال عسكري رسمي، استعرض خلاله حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور الملحق الدفاعي البلجيكي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.