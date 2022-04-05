رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الموزمبيقي

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبة بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الموزمبيقية، الأدميرال جواكيم مانغراس، والوفد المرافق.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت موسيقات القوات المسلحة السلامين الوطني الموزمبيقي، والملكي الأردني.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والملحق الدفاعي العسكري الموزمبيقي في عمان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية الهادفة إلى تطوير وتأهيل القوى البشرية لدى الطرفين، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.