الضمان: توجه لتقديم خدمات تأمينية استباقية

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، إن المؤسسة تتجه نحو تقديم الخدمات التأمينية الاستباقية لجمهورها.

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وأضاف، خلال استقباله، سفير دولة البوسنة والهرسك في الأردن ماتو زيكو، إن المؤسسة خطت خطوات واسعة في نهجها الإعلامي وأصبح لها حضور قوي في منصات التواصل الإعلامي والاجتماعي كافة وقنوات الإعلام الحديث ممّا ساهم في نشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، وبالمقابل عززت المؤسسة نهجها في تحويل خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا بالكامل.



وناقش الطرفان، العلاقات الثنائية بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية في البلدين وضرورة الاستفادة من الخبرات التأمينية المتراكمة لديهما وتم الاتفاق على الاطلاع على التجربة المشتركة في كل نظام على صعيد التأمينات الاجتماعية المطبقة والتأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين.



واستعرض الرحاحلة دور المؤسسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، إضافة إلى تشريعات الضمان ومستجداته وعرض تفاصيل المنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، كما تم إطلاع السفير ونائبه على تجربة المؤسسة الاستثنائية خلال جائحة كورونا والبرامج التي أطلقتها خلال الجائحة لمساندة القطاع الخاص على الاستمرار في العمل وللمحافظة على العاملين في منشآتهم.

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