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الإثنين، 28-11-2022 10:07 م

رئيس هيئة الأركان يسلم الشهادات لخريجي ضباط فرسان المستقبل

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الوكيل الاخباري - سلّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، الشهادات للأوائل من الخريجين وتلاميذ الدول الشقيقة في الكلية العسكرية الملكية، جاء ذلك على هامش حفل تخريج الفوج الرابع من ضباط فرسان المستقبل الذي رعاه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي وآيات عطرة من الذكر الحكيم.

ودعا اللواء الركن الحنيطي الخريجين إلى التقيد بالضبط والربط العسكري والتحلي بروح المسؤولية، والعمل بهمة عالية وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود التي بذلها الخريجون على مدار عام كامل من التدريب العسكري، وخصوصاً في المجالات العملية والعلمية التي أسهمت في إيصالهم لهذا اليوم المبارك من أيام الوطن والقوات المسلحة التي سينضمون إلى صفوفها في ميادين الشرف والرجولة، مباركاً لهم ولذويهم هذا الإنجاز.

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