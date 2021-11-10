الأربعاء 10-11-2021
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الأربعاء، 10-11-2021 06:19 م

رئيس هيئة النزاهة يحاضر بجمعية الشؤون الدولية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، إن مجلس الهيئة يتبنى نهجًا جديدًا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية، وبما ينعكس إيجابًا على مركز المملكة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تحوّلٍ استراتيجيٍ ينسجم مع إمكانيات الهيئة والتحديات التي تواجهها والآمال المعقودة عليها.

وأضاف حجازي، في محاضرة ألقاها مساء أمس الثلاثاء في جمعية الشؤون الدولية، أن النهج الجديد استدعى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحديد أولويات محاورها وفقًا للمعطيات والمستجدات الوطنية والدولية. 

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