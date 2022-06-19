رابطتا الكتاب في الأردن وليبيا توقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الإخباري- وقعت رابطة الكتاب الأردنيين، اتفاقية تعاون مع رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، أمس السبت، تهدف إلى تقارب الرابطتين ودعم التعارف بين أعضائهما.

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ووقع الاتفاقية رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي، ورئيس رابطة الكتاب والأدباء الليبيين الدكتور خليفة أحواس.



ووفق بيان صادر عن رابطة الكتاب الأردنيين، تأتي الاتفاقية لتعميق الحوار والحراك الإبداعي والمعرفي بين الطرفين، وتشتمل على بنود تسهم في تقارب الرابطتين، على الرغم من المسافة الجغرافية.



وأكد الطرفان أهمية الالتزام بالخطوط الحمراء المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وضرورة التنسيق بين الرابطتين في المهرجانات والندوات، وإشراك أعضاء الرابطتين في المؤتمرات، وأن يتم تبادل المنشورات والمؤلفات.



وأكد الزعبي خلال التوقيع، أهمية مثل هذه الاتفاقيات، باعتبارها تعزز فكرة عروبة الثقافة، وكسر الجمود.