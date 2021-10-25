الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 12:47 م

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

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الوكيل الاخباري– أعلن مدير مركز الحياة “راصد” عامر بني عامر الإثنين، نتائج تقرير “الأداء الحكومي خلال عام على تشكيل حكومة الخصاونة”.

وقال بني عامر، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة لم تبتعد كثيرا عن الحكومات السابقة؛ إذ لم تحقق سوى 14 بالمئة من التزاماتها خلال العام الأول إلى جانب توسعها بتلك الالتزامات.

وأشار إلى أنّ عدد الالتزامات التي قدمتها الحكومة وصلت إلى 382 في عامها الأول، مضيفا أن الحكومة كانت نشطة ميدانيا خلال آخر 6 أشهر عبر تقديمها 1280 نشاط وزاري؛ وذلك بعد التوجيهات الملكية.

وعن مقارنة الالتزامات بين حكومة الدكتور بشر الخصاونة وحكومة عمر الرزاز، أوضح بني عامر أنّ البيان الوزاري للحكومة الحالية تضمن 30 بالمئة، واللقاءات الحكومية تضمنت 16 بالمئة من الالتزامات، والرد الحكومي على مناقشات النواب 6 بالمئة، والخطط الحكومية 48 بالمئة.

بينما كانت الالتزامات في حكومة الدكتور عمر الرزاز تعود إلى الخطط الحكومية، ما يعطي انطباعات أن حكومة الرزاز قدمت الخطط في توقيت مبكر أكثر من الحكومة الحالية.

أوضح بني عامر، أن 52 بالمئة من الالتزامات الحكومية جاري تنفيذها، و14 بالمئة من الالتزامات اكتملت غير أن 34 بالمئة من الالتزامات لم يبدأ العمل به بعد.

وذكر أن نسبة الإنجاز لحكومة الدكتور بشر الخصاونة وحكومة الدكتور عمر الرزاز في عامهما الأول كانت ذات النسبة؛ إذ بلغت 14 بالمئة.

وعن توزيع المحاور على الالتزامات، قال إن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ركزت بشكل كبير على الالتزامات الاقتصادية التي بلغت 51 بالمئة، و35 بالمئة في محاور التنمية والخدمات.

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