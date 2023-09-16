"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، والسفير التشيكي لدى المملكة، اليكساندر سبوريش، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.



وأكد الطرفان في بيان اليوم السبت، الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، إذ تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي.



وأشار الطباع إلى أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

اضافة اعلان