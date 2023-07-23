ورشة عن إدارة الذات والتأقلم النفسي في الرصيفة

الوكيل الإخباري - نظم مركز الخدمة المجتمعية، التابع لبلدية الرصيفة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "إدارة الذات والتأقلم النفسي"، بالتعاون مع شبكة نايا المجتمعية في مقر المركز بإسكان الأمير طلال بمدينة الرصيفة، بمشاركة عدد من الشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي.

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واشتملت الورشة على جلسات تدريبية وحوارية ناقشت محاور تعزيز الثقة بالنفس، احترام الرأي والرأي الأخر، تحليل الأفكار قبل طرحها، العمل بروح الفريق والتأقلم الاجتماعي، ضبط النفس أثناء النقاش وتنمية التفكير الإبداعي للحديث، لباقة التحدث أمام الجمهور، طرح الأفكار الإيجابية.



وبين مدير المركز، ليث الخلايلة، أن المركز يعمل على إقامة فعاليات متنوعة لأبناء اللواء مجانا من دورات تدريبية وورشات عمل حوارية انطلاقا من الاستراتيجية العليا للبلدية بأن تكون وحدة تنمية مجتمعية إلى جانب العمل الخدمي الذي تقدمه للمجتمع المحلي.