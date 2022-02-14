ردم 3 آبار وبركتين لتجميع المياه في جرش

الوكيل الإخباري - رُدمت 3 آبار وبركتين لتجميع المياه "احترازيا" في مناطق الكفير والنبي هود وقضاء برما في محافظة جرش وفق المحافظ محمد أبو رمان الاثنين.

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وقال أبو رمان إن "لجنة السلامة العامة التابعة لمحافظة جرش تقوم يوميا بعمل جولات ميدانية للكشف على الآبار القديمة والحفر العميقة وبرك تجميع المياه وآبار المياه في الأراضي الزراعية المخالفة، التي تشكل تهديدا لحياة المواطنين، للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة".



ودعا أبو رمان، المواطنين في جرش، إلى "التبليغ عن أي بئر قديمة أو بئر تشكل خطرا على أرواح الأشخاص لاتخاذ الإجراءات الإدارية لتفادي وقوع أي حادث".



وشُكلت لجنة مشتركة من لجنة السلامة العامة ومديرية المياه في جرش لـ "الكشف على خزانات تجميع المياه التابعة لمديرية مياه جرش وعددها 11 خزانا للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة ولضمان عدم وصول الأشخاص والأطفال إليها" بحسب أبو رمان.



وتحدث عن "تشكيل لجنة مشتركة من السلامة العامة وشركة الكهرباء ومديرية زراعة جرش وذلك للكشف على الأشجار القريبة من أسلاك الكهرباء وتقليم أغصان الأشجار التي تهدد أسلاك الكهرباء".



وأشار أبو رمان إلى "إغلاق طريق فرعي بالقرب من سيل الزرقاء احترازيا لضمان عدم وصول المتنزهين والأشخاص والأطفال السيل".

(المملكة)