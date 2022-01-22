بالأسماء - تعرّف على مراكز تطعيم طلبة المدارس ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مراكز التطعيم الطلبة الراغبين بتلقي مطعوم كوفيد - 19 بدءً من الأحد.

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وجاءت المراكز كما يلي في مديريَّات الشمال:

قصبة إربد – مركز مصادر التعلم، لواء بني عبيد – إيدون الثانوية للبنات، لواء المزار الشمالي – المزار الثانوية للبنين، لواءَي الطيبة والوسطية – كفر أسد الثانوية للبنات، الكورة – دير أبي سعيد الثانوية الأولى للبنين، الأغوار الشماليَّة – الشونة الثانوية للبنات، لواء بني كنانة – ابن رشد، لواء الرمثا – الطرة الثانوية الشاملة للبنات.



قصبة المفرق – المفرق الثانوية للبنات، البادية الشماليَّة الغربيَّة – الباعج الثانوية للبنات، البادية الشماليَّة الشرقيَّة – البادية الشمالية المهنية الثانوية الشاملة للبنين.



جرش – الخنساء الثانوية للبنات وسوف الثانوية المختلطة الشاملة.

عجلون – كفرنجة الأساسية المختلطة.



مديريَّات الوسط؛ قصبة عمَّان – سكنية بنت الحسين الثانوية بنات، لواء الجامعة – ضاحية الرشيد الثانوية للبنات، لواء سحاب – رفيدة الاسلمية الثانوية، لواء القويسمة – أم قصير الثانوية للبنات، لواء ماركا – الإمام مالك الثانوية للبنين، لواء وادي السير – نديم الملاح بنين، لواء ناعور – العال الثانوية للبنات، لواء الموقَّر – الفيصلية ث بنات، لواء الجيزة – نسيبة المازنية الثانوية المختلطة.



الزرقاء الأولى – فاطمة بنت الخطاب الثانوية للبنات، الزرقاء الثَّانية – الهاشمية ث م بنات، لواء الرصيفة – طه حسين الثانوية للبنين.



السلط – عائشة بنت أبي بكر .ث.م.، لواء دير علاَّ – تل الرمل الأساسية المختلطة، لواء الشونة الجنوبيَّة – سويمة الثانوية المختلطة، لواء عين الباشا – البقعة الثانوية بنات.



قصبة مأدبا – راية بنت الحسين للبنات، لواء ذيبان – ذيبان الثانوية الشاملة للبنات.



مديريَّات الجنوب؛ قصبة الكرك – الشهابية الثانوية للبنات، القصر: القصر الثانوية بنات، الأغوار الجنوبيَّة: الحديثة الثانوية المختلطة، المزار الجنوبي: جعفر الثانوية للبنين.



قصبة الطفيلة: عين البيضاء الثانوية للبنات، لواء بصيرا: غرندل الثانوية للبنات.



لواء قصبة معان – الخليل بن احمد الأساسية للبنين، البادية الجنوبيَّة – إيل الثانوية للبنات، لواء البتراء – ذكور وادي موسى الثانوية، لواء الشوبك – سميح دروزة الأساسية المختلطة.



لواء قصبة العقبة – العقبة الثانوية الشاملة للبنات.