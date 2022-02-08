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الثلاثاء، 08-02-2022 03:09 م

ردم 7 آبار عميقة في الرمثا - فيديو

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الوكيل الاخباري - أشرف متصرف لواء الرمثا ورئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة طايل المجالي على الجهود التي بذلتها البلدية بالشراكة مع كوادر مديرية الأشغال العامة وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في اللواء لردم (7) سبعة آبار عميقة بالقرب من طريق (الحلان) في اللواء.

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وقال في تصريح صحفي بأن هذه الآبار العميقة ناتجة عن عمليات بحث عن الدفائن في أراضي أحد المواطنين.


ودعا المجالي المواطنين إلى إبلاغ البلدية عن أي آبار عميقة قد تشكّل خطراً على حياة المواطنين، خاصة ونحن نتهيأ لاستقبال فصل الربيع الذي يشهد حركة سياحية نشطة من قِبل المواطنين والسيّاح وزوّار الأردن، الذين يقصدوا المناطق الجبيلة والأودية والسهول الخضراء، والتي قد يوجد فيها آبار عميقة وخطيرة غير واضحة المعالم تهدد حياة مرتادي هذه المناطق.

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