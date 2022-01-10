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الإثنين، 10-01-2022 02:52 م

الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السودان

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة ومساعي "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" لتسهيل الحوار بين كافة الأشقاء في جمهورية السودان بهدف التوصل إلى اتفاقٍ يُسهم في إرساء وحفظ أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيق.

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وأكدت ان الاردن يقف إلى جانب الأشقاء في السودان للحفاظ على المكتسبات التي تمّ تحقيقها، وبما يُلبي تطلعاتهم بمزيدٍ من التنمية والازدهار.

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