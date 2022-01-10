الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السودان

الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة ومساعي "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" لتسهيل الحوار بين كافة الأشقاء في جمهورية السودان بهدف التوصل إلى اتفاقٍ يُسهم في إرساء وحفظ أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيق.

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