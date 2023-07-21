رسميًا..الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة رسميًا اليوم، عن تنظيم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 في الأردن الشهر المقبل .



وتقدمت أربع دول لاستضافة البطولة وهي، البانيا، وتركيا، واليونان بالإضافة إلى الأردن، وأقر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عبر تقنية (زووم) بالموافقة على إسناد تنظيم البطولة في الأردن الشهر المقبل والتي كان من المقرر أن تقام في بولندا إلا أن عدم جاهزية الأمور التنظيمية واللوجستية، استدعى نقلها إلى دولة أخرى، حيث كان الأردن البديل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في استضافة الأردن لبطولة آسيا للشباب والناشئين والتي اختتمت في الأردن الخميس.

اضافة اعلان