الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 02:35 م

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

63849911566792800148


الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 28 نيسان 2024 (6) إنزالات جوية على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

اضافة اعلان


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، ثلاث طائرات تابعات للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 89 إنزالاً جوياً، 219 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8949

الضمان تؤكد اهتمامها في حماية المشمولين بأحكام قانونها والحفاظ على سلامتهم

1714309682320

وزيرة التنمية تبحث مع السفيرة التونسية آفاق التعاون المشترك

1714308980291

"مستثمري قطاع الإسكان" تدعو إلى توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة

1714309052348

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

1714308225543

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

1714306491901 (1)

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

أخبار متعلقة
662e17e576716

الأردن والنرويج يؤكدان أنه لا بديل عن "أونروا" في مواجهة الكارثة الإنسانية

0L5A0349

مندوبا عن الملك الخصاونة يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

1000464501

وزير الخارجية يلتقي مسؤولا في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

63849050289231696545

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة

63848874834128090643

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

66082a2444564

الأردن يدعو لفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة