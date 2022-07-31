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الأحد، 31-07-2022 09:15 ص

رصد 13 الف اعتداء على الخطوط الناقلة للمياه منذ الصيف الماضي

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام سلطة المياه/وزارة المياه والري بشار البطاينة، الأحد، إن الوزارة رصدت نحو 13 ألف اعتداء على الخطوط الناقلة للمياه منذ موسم الصيف الماضي وحتى نهاية شهر تموز الحالي.اضافة اعلان


وقال البطاينة إن الوزارة رصدت في المجمل نحو  "71 ألف " اعتداء على مصادر المياه منذ العام 2013 وحتى العام الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة ضبطت 372 اعتداء على خط ناقل مياه الديسي منذ بداية العام الحالي و لنهاية أيار الماضي.

وقالت وزارة المياه والري، إن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه ووقف الاعتداءات مستمرة وبحزم بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وتحقق نتائج إيجابية يوما بعد يوم ويتم تطبيق إحكام القانون بحق كل المخالفين.

وبينت أن مجموع الآبار التي ردمت منذ بداية الحملة في حزيران 2013، 1284 بئرا مخالفا وضبطت 92 حفارة مخالفة وكشفت عن 70927 اعتداءً على خطوط المياه وتمت ازالة 2572 اعتداء عن أراضي الخزينة، فيما ضبطت 27200 اعتداء على قناة الملك عبدالله.


 




 

 


 

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