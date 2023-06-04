رفع أسعار الطحين الموحد في الأردن لـ 4.88 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بمقدار 4.88 دينار للطن اعتبارا من بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعر الخبز بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2023.

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وبينت لائحة الأسعار الجديدة الصادرة عن الوزارة، أنه أصبح سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي يباع بـ167.9 دينارا بدلا 163.02 دينار وبنسبة زيادة بلغت 3 %.



ويأتي رفع أسعار الطحين الموحد بعد تخفيض أسعار الديزل للشهر الحالي، ضمن معادلة كلف الإنتاج التي يتم إعادة النظر بها بداية كل شهر.





