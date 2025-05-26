الإثنين 2025-05-26 10:05 ص
 

متى يزداد خطر حدوث المضاعفات القلبية لدى مرضى السرطان؟

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 26-05-2025 07:24 ص

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور بوريس بوغونوفيتش أخصائي أمراض القلب، إلى أن الأمراض السرطانية أكثر انتشارا بين كبار السن، وتزداد خطورتها مع التقدم في العمر.

ووفقا له، تؤثر أدوية العلاج الكيميائي سلبا على القلب. لذلك يجب أن يتذكر مرضى السرطان الذين يعانون من مشكلات في القلب هذه المعلومات المهمة.

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ويشير الطبيب إلى أن خطر حدوث المضاعفات القلبية لدى مرضى السرطان يزداد بشكل كبير في وجود العوامل التالية:


- العمر 65 وأكثر.
- ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني.
- داء السكري بنوعيه الأول والثاني.
- ارتفاع مستوى الكوليسترول.
- التدخين
- الوزن الزائد والسمنة.
- قلة النشاط البدني.
- العلاج سابقا بأدوية مضادة للسرطان.
- العلاج الإشعاعي للصدر سابقا.


ووفقا له، يجب ألا يتوقف علاج أمراض القلب عند اكتشاف الإصابة بالسرطان. أي يجب أن يستمر المريض بتناول الأدوية اللازمة.


وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نعلم أن أسباب مشكلات القلب وتطور السرطان متشابهة إلى حد كبير. لذلك، عند مكافحة عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب، نمنع في الوقت نفسه تطور السرطان.

 

RT

 
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