رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الزراعة تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل بعد إيقاف الاستيراد من تاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ على إثر الإعلان عن إصابة واحدة في العجول بمرض جنون البقر.

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وبين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية المهندس علي ابونقطة انه نظرا لانتهاء الحالة وبعد الإعلان عن عدم تسجيل إصابات جديدة حسب التقارير المنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية فقد تم رفع تعليق الاستيراد من البرازيل واستئناف إصدار رخص الاستيراد ضمن الاشتراطات الصحية الواردة في دستور المنظمة في ما يخص التجارة بالحيوان الحية ومنتجاتها.







