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الأحد، 01-05-2022 12:01 م

رمضانيات الكرك الثقافية تواصل فعالياتها

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الوكيل الإخباري - واصلت الرمضانيات الثقافية فعالياتها مساء أمس السبت بساحة قلعة الكرك التاريخية وسط مشاركة وتفاعل من مختلف أبناء مناطق محافظة الكرك.

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وقالت مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن الفعاليات الرمضانية التي استمرت طيلة الشهر الفضيل تميزت بتنوع برامجها الثقافية والترفيهية التي أتت بعد انقطاع عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا لافتة إلى إنها شكلت مناسبة لخروج مئات الأسر إلى موقع الاحتفالات لتعبر عن فرحتها بعودة الحياة لطبيعتها.

 

وأضافت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على الشمولية والنوعية بالبرامج الهادفة مثل الانشاد الديني وفقرات الشعر وألعاب للأطفال وعروض مسرحية وأفلام سينمائية هادفة إضافة إلى المَعْرِض الدائم للحرف اليدوية ومنتجات الجمعيات الخيرية لتسويقها والتعريف بأعمالها.


وأكدت أن رمضانيات حققت جميع الأهداف التي وضعت لها وانه سيصار الى مراجعة وتقييم مجمل النشاطات بهدف الارتقاء بمستوى الفعاليات وشمولها الى مناطق أوسع من المحافظة وخاصة البعيدة عن المراكز لنقل الفعالية والحدث الثقافي الى ساحاتها.

 




 

 


 

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