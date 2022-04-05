المزار الجنوبي: برنامج إرشادي عن إدارة بساتين الجوافة

الوكيل الإخباري

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- افتتحت مديرية زراعة لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك في منطقة الحورة، اليوم الثلاثاء، برنامجا إرشاديا عن إدارة بساتين الجوافة.وقالت مدير الزراعة المهندسة رائدة المعايطة، إن البرنامج اشتمل على عرض لعمليات التسميد والري والمصائد وفوائدها وأفضل الوسائل والمواعيد لمكافحة الحشرات، بالإضافة إلى القطاف والعمليات المرافقة، مشيرة إلى أن أنشطة البرنامج ستستمر حتى نهاية الموسم.وجرى افتتاح البرنامج، الذي حضره رئيس قسم الإرشاد الزراعي وعدد من مهندسي المديرية، وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.