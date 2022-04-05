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الثلاثاء، 05-04-2022 03:05 م

افتتاح أمسيات رمضان الثقافية في الكرك

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الوكيل الإخباري - افتتحت فعاليات أمسيات رمضان الثقافية مساء أمس الاثنين، في ساحة قلعة الكرك بهدف تنشيط الفعل الثقافي والسياحي والاجتماعي، بمشاركة فعاليات ثقافية ورسمية.

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وقال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز خلال رعايته حفل الافتتاح، إن اطلاق الفعاليات الرمضانية هذا العام ذات خصوصية لأنها تأتي مع بدء انحسار وباء كورونا وانفتاح القطاعات المختلفة، ومنها الثقافية والمهرجانات، لافتا إلى أهمية إقامة الأمسيات الرمضانية في ساحة القلعة التاريخية بهدف التعريف بالمنتج السياحي المحلي وتنشيطها، إضافة إلى الاطلاع على المنتجات المحلية للجمعيات الخيرية والانشطة والفعاليات الثقافية المرافقة.

 

بدورها قالت مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن الاحتفال، والذى يستمر إلى نهاية شهر رمضان جاء بالشراكة بين مديرية الثقافة والتنمية الاجتماعية والبلدية والمؤسسات الاخرى، ضمن فعاليات البازارات التي تقام في محافظات المملكة وذلك احتفالاً بالشهر الفضيل.


واضافت أن البرامج ستكون متنوعة تراعي مستويات مختلف الفئات العمرية، وخاصة ما يتعلق بالأطفال وتنمية مواهبهم وابداعاتهم من خلال الألعاب والمسابقات والعروض المسرحية.


من جانبه، بين مدير التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة، أن المشاركة بالبازارات الرمضانية الجماعية تأتي للتعريف بمنتجات الجمعيات الخيرية وعرضها وتسويقها، للمساهمة بتلبية حاجات الأسر ولتمكينها اقتصاديا.


واشتملت الأمسيات على عرض لموسيقات الأمن العام وأناشيد دينية وعروض فنية ومسرحية وألعاب للأطفال وقصائد شعرية وبازار خيري لمنتجات الجمعيات الخيرية.

 




 

 


 

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