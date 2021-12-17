الجمعة 17-12-2021
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الجمعة، 17-12-2021 07:53 م

رواج المنظفات الأردنية في سوق العراق رغم منافسة التقليد

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 الوكيل الاخباري - تلقى منتوجات المنظفات الأردنية رواجًا كبيرًا في السوق العراقية، رغم محاولات التقليد والتزوير للعلامة التجارية من قبل بعض الجهات الفردية، بحسب رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، ووكلاء أكبر شركات المنظفات هناك.

وقال الحمداني في تصريح خاص لوكالة الأنباء ألأردنية (بترا) مساء أمس الخميس، إن موضوع تزوير العلامات التجارية وتقليد البضاعة الأردنية خاصة المنظفات، بدأ منذ أكثر من عام، مؤكدًا دعم الحكومة العراقية للمنتج الأردني لجودته العالية وسعره التنافسي. وأكد بدء شراكة حقيقية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، مبديًا دعمه الكامل لمقترح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بأن تكون المعارض الأردنية والعراقية مشتركة أينما أقيمت لتعكس قوة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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