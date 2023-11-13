زخات من شهب الأسديات نهاية الأسبوع الحالي



الوكيل الاخباري - قال الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن سكان الأردن والعالم العربي على موعد مع زخة شهب يوم 17 تشرين الثاني الحالي حيث سيشاهد الأردنيون حوالي 30 الى 40 شهابا من شهب الأسديات في الساعة الواحدة بحسب توقعات منظمة الشهب العالمية.



وقال مجاهد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان المذنب (تومبل - تتل) هو مصدر شهب الأسديات، حيث أن هذا المذنب يترك نهرا من الغبار حول الشمس أثناء اقترابه منها كل 33 سنة تقريبا .

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