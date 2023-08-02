"زراعة الأغوار الجنوبية" تواصل حملة تحصين المواشي

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، اليوم الاثنين، حملتها لتحصين المواشي ضد الجدري والطاعون والمجترات الصغيرة.



وأوضح مدير المديرية، المهندس مأمون العضايلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الحملة تأتي في إطار حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وتحسين الإنتاجية الحيوانية، والتي بدورها ستزيد من دخل المزارعين وتعمل علي تحقيق الأمن الغذائي للبلد، مشيرا إلى أن الحملة اشتملت على معالجات مختلفة ضد الطفيليات الداخلية.

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