زراعة الأغوار الشمالية تحتفل بيوم الشجرة

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في حديقة مركز مهني المشارع، برعاية متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة.



وأكد الحوامدة، خلال الحفل الذي حضره عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي المجتمع المحلي، وتخلله زراعة الأشجار الحرجية، أهمية المحافظة على الأشجار واستدامة الرقعة الخضراء لما لها من آثار بيئية وحياتية تغرس معنى الانتماء للأرض، مؤكداً تعاون الحاكمية الادارية مع مختلف الجهود الرامية للمحافظة على الثروة الحرجية وضمان استدامتها وتوسع مساحاتها.

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