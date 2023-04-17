زراعة المفرق تنفذ برنامج التلقيح الاصطناعي

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية زراعة محافظة المفرق اليوم الاثنين برنامج التلقيح الاصطناعي ضمن نشاطات مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر.



وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا إن برنامج التلقيح الاصطناعي للأغنام والذي تنفذه كوادر متخصصة من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية يعد أحدى التقنيات الحديثة التي تستخدم في نشر المادة الوراثية للكباش المحسنة وراثيا لرفع كفاءة القطيع وزيادة إنتاجيته .

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